Pallanuoto femminile, l'Ekipe Orizzonte anticipa a Bogliasco in vista della Champions

Un pensiero al campionato, un altro alla Champions. Dopo la parentesi in Coppa Italia con l'amaro epilogo in finale con la Sis Roma, l'Ekipe Orizzonte torna in vasca e anticipa l'impegno in serie A1 a domani, mercoledì 26 febbraio alle 13,30, giocando a Bogliasco l'anticipo della quattordicesima giornata della massima serie.

La capolista cerca altri tre punti per mantenere la vetta. Sempre domani, la Sis Roma sarà impegnata a Rapallo alle 19,30. Compito più difficile per le capitoline che però vengono dal successo in Coppa ed hanno sicuramente l'umore carico.

La partita di domani servirà alle rossazzurre per preparare l'impegno di sabato prossimo in Champions League. L'Ekipe Orizzonte giocherà sabato 1 marzo a Nesima ospitando le spagnole del Sant Andreu nell'ultima giornata del girone D.

Le campionesse d'Italia e le spagnole sono già qualificate per i quarti di finale della competizione che assegna il titolo europeo per club. La partita di sabato mette in palio la prima posizione ma per le siciliane, seconde con 12 punti a tre punti dalla vetta, sarebbe un'impresa. Le catanesi allenate da Martina Miceli e presiedute da Tania Di Mario hanno perso all'andata 16-10 a Barcellona lo scorso 23 novembre. Per il primo posto serve una vittoria con le catalane, prime a punteggio pieno, con almeno sette reti.