Pallanuoto femminile, Ekipe Orizzonte corsara a Bogliasco

Tutto facile per l'Ekipe Orizzonte che nell'anticipo della quattordicesima giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile espugna Bogliasco col punteggio di 5-17.

I tre punti permettono alle rossazzurre di mantenere la vetta a quota 36 punti. Sabato 1 marzo le campionesse d'Italia giocheranno l'ultima giornata della Champions League ospitando alla piscina di Nesima le spagnole del Sant Andreu. Le due compagini sono già qualificate per i quarti di finale. In palio la prima posizione ma le siciliane dovrebbero vincere di sette reti avendo perso all'andata 16-10.

La partita col Bogliasco non ha avuto storia. Tutto archiviato dopo i primi otto minuti di gioco quando l'Ekipe Orizzonte ha concluso in vantaggio per 8-0.

Bogliasco-Ekipe Orizzonte 5-17

Bogliasco: V. Uccella, E. Bianco 2, D. Spampinato 1, L. Virzi, S. Bozzo 1, F. Soro, B. Rosta 1, R. Rogondino, Van Dyke, B. Bo, M. Carpaneto, M. Paganello. Allenatore Sinatra