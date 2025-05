L'Ekipe Orizzonte chiude la stagione regolare in casa con la Lazio

Ultimo atto della stagione regolare del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile per l'Ekipe Orizzonte che domani, sabato 12 aprile, riceverà a Nesima la Lazio. La sfida tra le campionesse d'Italia in carica e le capitoline, penultime in classifica, si gioca a Nesima alle 17. Per l'occasione, tutte e cinque le partite della massima serie si disputeranno in contemporanea.

Le rossazzurre arrivano a questa sfida con la certezza di aver già staccato aritmeticamente il pass per i play-off scudetto da prime in classifica con un turno di anticipo, ma la squadra allenata da Martina Miceli vuole offrire una buona prova per lasciare delle sensazioni positive in vista del lungo periodo di pausa dovuto agli impegni delle varie nazionali.

A parlare alla vigilia dell’incontro è la numero 11 dell’Ekipe Orizzonte, che fa il punto sul momento della squadra catanese: «Ci prepariamo a giocare quest’ultima partita - dice Aurora Longo - che sicuramente ci farà chiudere un capitolo importante, prima della partenza di alcune di noi con la nazionale, in vista dell’inizio dei play off. Guarderemo i risultati di Trieste e Padova per capire chi sarà il nostro futuro avversario e quando saremo nuovamente tutte insieme cercheremo di trovare la massima concentrazione per affrontare nel migliore dei modi la fase finale della stagione, facendo di tutto per divertirci e raccogliere i frutti del duro lavoro che facciamo da mesi».