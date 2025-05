L'Ekipe Orizzonte regola la Lazio e chiude la stagione regolare: nei play-off scudetto attende Trieste o Padova

Vitoria facile, come da pronostico, e ora attesa per le semifinali dei play-off scudetto dove attende una tra Padova o Trieste. L'Ekipe Orizzonte batte agevolmente davanti al pubblico amico di Nesima la Lazio per 15-4 e chiude la stagione regolare del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile confermandosi al primo posto con 46 punti.

La prima piazza era già stata conquistata nel turno precedente. Oggi solo una formalità contro la penultima forza del campionato. Tutto molto semplice il sette allenato da Martina Miceli che dopo le prime due frazioni era avanti 7-2.

Charlize Andrews è stata la miglior marcatrice con quattro gol, mentre Giulia Viacava, Marta Giuffrida, Gaia Gagliardi e Morena Leone hanno segnato due volte a testa. Una rete ciascuno per Dafne Bettini, Chiara Tabani e Aurora Longo.

Al fischio finale è arrivato il commento di Gaia Gagliardi: «Usciamo felici e divertite dalla partita di oggi - sottolinea la numero 9 dell’Ekipe Orizzonte -. Era l’ultimo impegno prima di un lungo periodo di pausa, che ci vedrà separate per via degli impegni che ognuna di noi avrà. Prima dei playoff scudetto ci concentreremo sugli aspetti da migliorare sia a livello individuale che collettivo, in vista delle semifinali. Attendiamo di sapere quale sarà il nostro avversario tra la vincente di Padova e Trieste, per iniziare a prepararci al meglio per la prossima sfida che ci attende».