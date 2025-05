Il Setterosa è pronto per la Coppa del Mondo, convocate tre giocatrici dell’Ekipe Orizzonte

Si avvicinano le finali di Coppa del Mondo e il Setterosa è pronto per la sfida. Il commissario tecnico della nazionale femminile di pallanuoto, Carlo Silipo, ha diramato le convocazioni per il prestigioso appuntamento che da venerdì 18 fino alla domenica di Pasqua (20 aprile) vedrà coinvolte le migliori otto selezioni del trofeo.

Nella lista ci sono anche tre giocatrici dell’Ekipe Orizzonte che ha chiuso la stagione regolare in vetta e che punta quindi a riconfermare il titolo di campione d’Italia. Dafne Bettini, Aurora Condorelli e Morena Leone fanno parte della spedizione azzurra. Una parentesi importante prima dei play-off scudetto che vedranno la formazione siciliana partire direttamente dalle semifinali ed in attesa della vincitrice della sfida tra Plebiscito Padova e Trieste prevista a fine mese. In lista anche Veronica Gant, ex rossazzurra, ora a Trieste.

Il possibile cammino del Setterosa

L’Italia affronterà la Grecia nel secondo dei quarti di finale con fischio di inizio alle 9,15 italiane (a Chengdu, sede della sfida, saranno le 15,15) di venerdì 18 aprile. In caso di vittoria, all’indomani (sabato 19 aprile), alla viglia di Pasqua, il Setterosa affronterebbe in semifinale la vincente di Olanda-Giappone, che venerdì inaugurano il programma dei quarti di finale alle 7,30 italiane.