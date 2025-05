La Sicilia vince il Trofeo delle Regioni di pallanuoto femminile, Liguria battuta in finale

La Sicilia ha battuto in finale la Liguria per 8-7 ed è stata la chiusura di un cammino fatto di sole vittorie: 14-1 al Friuli, 17-1 all’Emilia Romagna e 19-2 alla Campania nel girone di qualificazione. Ai quarti di finale altra netta affermazione sulle Marche per 16-2 e in semifinale successo 11-5 sulla Lombardia.

Parisi: «Successo che premia qualità del nostro movimento»

«Vittoria netta e indiscussa - commenta il presidente del comitato regionale della Federnuoto, Sergio Parisi - che premia la qualità del nostro movimento e gli sforzi compiuti dal comitato regionale per sostenere le rappresentative, in linea con un progetto confermatosi vincente in vasca e fuori. Successi come questi mi inorgogliscono: da dirigente con lunghi trascorsi nel settore femminile, so quanto sia bello vedere vincere le proprie atlete e coltivare i talenti nei quali si è creduto. Complimenti alle ragazze, allo staff tecnico e dirigenziale e a tutti coloro i quali hanno dato il loro contributo affinché si potesse salire sul gradino più alto del podio».

La rosa della selezione siciliana

Queste le 15 atlete guidate dall'allenatore Renato Caruso, coadiuvato da Martina Miceli e dal dirigente accompagnatore Nunzio Corrao: Gilda Silvestre, Benedetta Gulizia, Emma Citati, Maria Saguto, Diletta Barbieri, Giulia Grasso, Nerea Privitera, Ludovica Pulvirenti, Thea Costa, Matilde Felicini, Marta Lorefice, Giorgia Latino e Sofia Scicali (Ekipe Orizzonte), Daria Rossi (Jonica) e Lavinia Pace (Aquarius).