Serie C, al Massimino il Catania regola il Potenza e passa alla fase nazionale dei play-off

Al Catania bastava anche un pareggio col Potenza ma è arrivata una vittoria di misura per 1-0 nel match del secondo turno dei play-off di serie C. Questo successo bissa quello sul Giugliano di alcuni giorni fa e permette ai siciliani di accedere alla fase nazionale degli spareggi per la serie B. La corsa continua per i rossazzurri.

Al Massimino decide una rete di Roberto Inglese a due minuti dal novantesimo. Ma i lucani hanno un grande rammarico: nel corso del primo tempo sbagliano un calcio di rigore con Caturano. Bravo nella circostanza l'estremo difensore etneo Dini a intuire ed a sventare la minaccia.

Per passare il turno, il Potenza (settimo al termine della regular season del girone C) era obbligato a vincere, mentre ai siciliani (quinti) sarebbe bastato anche il pareggio.

Catania-Potenza 1-0

Catania (3-4-2-1): Dini 8; Ierardi 5.5, Di Gennaro 6, Celli 6; Raimo 6, Quaini 6 (45' st De Rose sv) Di Tacchio 5.5 (20' st Sturaro 6), Anastasio 5.5; Jiménez 6 (27' st Frisenna 6), Stoppa 6 (20' st Dalmonte 6); Inglese 7 (45' st Montalto sv) In panchina: Bethers, Farroni, Butano, Del Fabbro, Allegretto, Guglielmotti, Forti, De Paoli. Allenatore: Toscano 6