La Nuoto Catania si gioca la salvezza in Serie A1, rossazzurri a Firenze per gara 1 della finale play-out

Vietato sbagliare. La Nuoto Catania riparte dalla finale dei play-out che mette in palio l'ultimo posto salvezza nel massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile. Questo permetterebbe alla Sicilia di continuare ad avere tre squadre nel gotha nazionale di questo sport oltre all'Ortigia e al Telimar.

Gli etnei, dopo aver perso in due partite la semifinale con il Telimar, vanno a Firenze per sfidare la neopromossa Rari Nantes Florentia. La partita si gioca sabato 10 maggio alle 18.

Ultima spiaggia per i rossazzurri, obbligati a vincere almeno una delle due sfide in programma alla piscina Nannini e, chiaramente, vincere in casa gara 2. Un compito difficile per il sette siciliano allenato da Giuseppe Dato, abituato però a questo tipo di partite avendo conquistato la permanenza sempre attraverso gli spareggi. Nei due precedenti nella regular season, i catanesi hanno perso alla Nannini per 16-10 mentre alla Scuderi, in casa, le due formazioni hanno impattato sul 12-12.