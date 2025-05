La Nuoto Catania perde a Firenze, ora servono due vittorie

Un match coraggioso, con la benzina che finisce sul più bello e una frenata nel finale. La Nuoto Catania perde a Firenze, contro la Rari Nantes, il primo atto della finale playout del campionato di A1 di pallanuoto. Il risultato finale (13-9) maturato in Toscana forse non dà conto della bella prova degli etnei, che hanno a lungo giocato alla pari.

Il sette allenato da Peppe Dato dopo un avvio contratto (4-2) riescono a portarsi in vantaggio sul 8-9 per poi cadere sotto i colpi precisi dei toscani che piazzano un break di 4-0 e portano a casa la prima sfida. La seconda, in programma venerdì, in caso di nuova sconfitta potrebbe sancire la retrocessione. Ma l’obiettivo della formazione catanese è quello di portarsi sull’1-1 e giocarsi tutto nella bella.

«Torniamo a casa con l’amaro in bocca - commenta Marco Rossi, portiere della Nuoto Catania - perché questa partita l’abbiamo giocata a viso aperto e probabilmente con un pizzico di precisione in più sotto porta potevamo allungare quando eravamo sopra nel punteggio. Adesso maniche rimboccate e testa a venerdì: vogliamo allungare la serie e tornare a Firenze per giocarci la permanenza nella massima serie».