L'Ekipe Orizzonte inizia i play-off scudetto, a Nesima arriva Trieste per l'andata delle semifinali

Adesso si fa sul serio. Iniziano i play-off scudetto della pallanuoto femminile e riparte la caccia al tricolore per l'Ekipe Orizzonte. Le campionesse d'Italia in carica cercano il venticinquesimo titolo, il sesto consecutivo (se si eccettua l'edizione del 2020 dove non è stato assegnato lo scudetto per il Covid19).

E domani, mercoledì 14 maggio alle 18,30 ricevono Trieste alla piscina di Nesima per l'andata delle semifinali. Allo stesso orario la Sis Roma sfiderà il Rapallo nella seconda delle semifinali.

Le rossazzurre tornano in acqua a poco più di un mese dalla chiusura della regular season. Il 12 aprile scorso superarono la Lazio per 15-4 e, già sicure della prima posizione, chiusero la loro corsa davanti a tutte con 46 punti.

La squadra allenata da Martina Miceli affronta le giuliane che vengono dal turno preliminare dei play-off nel quale hanno eliminato la Plebiscito Padova vincendo entrambe le partite: la prima in trasferta per 8-6 e la seconda in casa per 12-10 eliminando una delle candidate per la conquista dello scudetto. Fischio d'inizio, come detto alle 18,30, arbitri designati Petronilli e Paoletti.