Finale scudetto più vicina per l'Ekipe Orizzonte, a Nesima Trieste battuta

Iniziano nel miglior modo possibile i play-off scudetto dell'Ekipe Orizzonte. Nella piscina di casa di Nesima, la squadra allenata da Martina Miceli si impone 11-7 su Trieste nell'andata delle semifinali tricolore della pallanuoto femminile. Le rossazzurre hanno tenuto a bada le giuliane scappando sul 3-0 nel primo parziale. Poi la rimonta delle ospiti fino al 3-2 poi altre marcature delle siciliane che sono andate a riposo sul 6-4.

Nella terza frazione Gagliardi, due volte Bettini e una Tabani chiudono il discorso facendo volare le campionesse d'Italia in carica sul 10-4. Nell'ultimo parziale le ospiti accorciano e rendono meno pesante il passivo chiudendo sull'11-7 un match mai messo in discussione. Nell'Ekipe Orizzonte quaterna di Chiara Tabani, tripletta per Dafne Bettini. Sono loro a trascinare le siciliane.

La serie di semifinale è sull'1-0 per le siciliane che già sabato 17 maggio potrebbero chiudere il discorso qualificazione alla finale in gara 2 a Trieste. Nell'altra semifinale, la Sis Roma ha avuto la meglio sul Rapallo per 14-11.