La Nuoto Catania cerca l'impresa con la Florentia, vincere per sperare ancora nella salvezza

Vincere per portare la finale dei play-out alla bella e sperare ancora nella salvezza. La Nuoto Catania ha un solo imperativo. E domani, venerdì 16 maggio alle 15, riceve a Nesima la Florentia per la gara 2 degli spareggi per evitare la retrocessione nella Serie A2 di pallanuoto maschile.

I rossazzurri hanno perso 13-9 in gara 1 a Firenze e quindi sono obbligati al risultato pieno. Vittoria che in questa stagione è arrivata soltanto in due occasioni.

Vigilia caratterizzata dal dolore per la recente scomparsa della madre di Federico Gulisano.

I siciliani in campionato hanno sfidato due volte il club toscano: alla Nannini gli etnei hanno perso con il risultato di 16-10 mentre alla Scuderi di Catania le due formazioni hanno impattato sul 12-12.

La Nuoto Catania ha perso in due sfide la semifinale play out contro il Telimar prima a Terrasini (15-10) e successivamente a Catania (9-10), mentre la Rari Nantes Florentia ha perso la semifinale solo ai rigori di gara 3 (14-15) dopo aver vinto gara 1 a Firenze (12-10) e perso al ritorno a Roma sempre ai rigori (14-16). La direzione dell'incontro di domani è stata affidata agli arbitri Calabrò e Navarra.