A Trieste per chiudere il conto, l’Ekipe Orizzonte a caccia della finale scudetto

Trovare il bis e volare alla finale scudetto. L’Ekipe Orizzonte torna in vasca a distanza di due giorni dal match di andata vinto in casa con una prova di forza su Trieste. Le campionesse d’Italia, infatti, saranno ospiti delle giuliane per il ritorno della semifinale. Il match si giocherà domani, sabato 17 maggio, alle 18,30 con diretta su Raisport alla piscina Bianchi.

Si riparte, dunque, dall’1-0 per la squadra allenata da Martina Miceli, in virtù del successo per 11-7 conquistato a Catania nella prima partita della serie, ma le rossazzurre sono consapevoli di essere ancora all’inizio del loro cammino, come sottolineato da Aurora Condorelli, numero 13 dell’Ekipe Orizzonte, alla vigilia della seconda sfida contro la formazione triestina:

Condoreli: «A Trieste per continuare il nostro percorso»

«Nella prima partita della semifinale - dice il portiere rossazzurro - abbiamo costruito molto e fatto tante cose buone, che abbiamo provato e per cui ci siamo allenate durante la lunga pausa. Ancora però abbiamo messo solo un piccolo mattone sul nostro percorso e domani a Trieste daremo il massimo per continuare a costruirlo nel migliore dei modi, tutte insieme».