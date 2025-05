La Nuoto Catania è ancora viva: Florentia battuta, la salvezza si decide alla bella

Nuoto Catania-Rari Nantes Florentia 13-11

Nuoto Catania: M. Rossi, M. Biocanin, R. Torrisi 3, L. Vukicevic 2, F. Gulisano, F. Foti, G. Torrisi 1, L. Orlando, S. Catania, E. Russo 1, M. Ferlito 3, R. Riolo, A. Akmalov, F. Trimarchi 3. Allenatore Dato

Rari Nantes Florentia: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 1, M. Calamai 1, T. Turchini 1, G. Cardoni, S. Sordini 4, N. Benvenuti 1, G. Bini 2, D. Borghigiani, G. Gioia, U. Visciani. Allenatore Minetti.

Arbitri: Calabrò e Navarra

Note. Parziali: 4-3 4-1 4-4 1-3 Usciti per limite di falli: Biocanin (C) e Bini (F) nel terzo tempo; Vukicevic (C), R. Torrisi (C), Riolo (C) e Ferlito (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Nuoto Catania 10/15 e RN Florentia 6/19 + 3 rigori (uno fallito). Rossi (C) para un rigore a Sordini a 3'45" del terzo tempo sul risultato di 10-7. Spettatori: 500 circa.