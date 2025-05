L'Ekipe Orizzonte espugna Trieste e va in finale scudetto: affronterà la Sis Roma

Dopo un avvio equilibrato che ha visto le due squadre rincorrersi nella prima frazione chiusa sul 2-2. Nel secondo parziale, tre reti di Handrews, Viacava e Halligan fanno volare le catanesi che all'intervallo lungo vanno in vantaggio sul 5-3. Al rientro in vasca è ancora assolo rossazzurro con ben cinque reti realizzate e un parziale che schizza sul 10-5 per le siciliane. Nel quarto tempo accademia per l'Ekipe Orizzonte che controlla a vole in finale. Bronte Halligan e Charlize Andrews sono state le top-scorer del match con tre gol ciascuno. Una rete a testa per Giulia Viacava, Dafne Bettini, Chiara Tabani, Gaia Gagliardi e Robin Jutte.

Vittoria a Trieste e finale scudetto. L'ennesima. L'Ekipe Orizzonte Catania espugna la vasca delle giuliane per 11-7 bissando il successo (e il risultato esatto) dell'andata giocata tre giorni prima a Nesima. Le campionesse d'Italia in carica giocheranno la finale tricolore con la Sis Roma che nell'altra semifinale ha superato Rapallo 14-13 ed ha chiuso, anche lei, la serie sul 2-0. Primo match in casa sabato prossimo, 24 maggio.

Miceli: «Le ragazze sono state brave»

Al termine del match è arrivato il commento del coach dell’Ekipe Orizzonte: «Le ragazze sono state brave - dice Martina Miceli -, questa non era una partita facile come non lo è stata quella di mercoledì scorso dopo un mese senza giocare. Devo dire però che oggi, già nel riscaldamento, avevo visto le mie giocatrici molto meglio rispetto alla scorsa partita. Sapevo che a lungo andare avremmo fatto prevalere la nostra qualità. Trieste è un’ottima squadra e ha fatto un buon campionato. Credo anche che questa poteva essere considerata una finale scudetto e per questo mi dispiace non aver visto sugli spalti un pubblico un po’ più ampio. Forse dovremmo fare qualcosa in più per salvare la pallanuoto femminile, soprattutto per ciò che riguarda gli eventi che contano».

Trieste-Ekipe Orizzonte 7-11

Trieste: F. Sparano, G. Citino 1, E. De March, S. Cordovani 1, V. Gant 1, L. Cergol 1, G. Klatowski 1, F. Colletta 1, A. Gragnolati, J. Vukovic, G. Matafora, G. Zizza, R. Apollonio, V. Koptseva 1. Allenatore Zizza

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 3, T. Di Mario, G. Viacava 1, M. Giuffrida, D. Bettini 1, C. Andrews 3, C. Tabani 1, G. Gagliardi 1, E. Hardy, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli, R. Jutte 1. Allenatore Miceli

Arbitri: Pinato e Piano

Note: Parziali: 2-2, 1-3, 2-5, 2-1. Uscita per limite di falli Longo (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 3/9 e L’Ekipe Orizzonte 3/6 + 3 rigori. Celona (C) subentra a Condorelli a 5’48” del quarto tempo.

Il calendario della finale scudetto

Si gioca sempre al meglio delle tre partite.

Gara 1 si giocherà sabato 24 maggio alle 18,30 a Catania a Nesima,

Gara 2 martedì 27 a Roma.

Eventuale Gara 3 ancora a Catania sabato 31 maggio alle 18,30.