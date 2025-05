Firenze amara per la Nuoto Catania, i rossazzurri perdono e retrocedono in A2

Niente da fare per la Nuoto Catania. A Firenze, infatti, la squadra rossazzurra perde 12-8 nella gara 3 della finale dei play-out e retrocede, dopo tre stagioni in massima serie della pallanuoto nazionale, nel campionato di Serie A2. Ha vinto la squadra più lucida: pesano ben tre rigori sbagliati degli isolani ed appena tre superiorità su undici sfruttate. Ai catanesi non il cuore non è bastato.

Primo quarto equilibrato, chiuso sul 3-3 poi nella seconda frazione i toscani dilagano dopo aver rischiato grosso. I siciliani infatti, sbagliano due rigori tra il 3'37" e il 4'51" con Russo e Torrisi. In mezzo il 5-4 di Bini a 3'55. Poi altre due reti dei padroni di casa mandano le squadre all'intervallo sull'8-4.

La Rari Nantes Florentia va sul +4 in avvio di terza frazione grazie a Sordini, poi c'è il cuore della Nuoto Catania che segna tre reti (due con Samuele Catania e una con Torrisi) riaprendo i giochi.

Nell'ultimo quarto, però, il sette toscano è più lucido e ancora una volta i siciliani sbagliano dai 5 metri. Chemeri e Di Fulvio mandano in visibilio il pubblico della piscina Nannini fissando il punteggio sul definitivo 12-8 che manda in paradiso i toscani e in A2 i rossazzurri.