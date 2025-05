Inizia la finale scudetto, l'Ekipe Orizzonte sfida la Sis Roma in Gara 1 per sfatare il tabù

È il revival della finale di coppa Italia. Si rinnova il duello tra l'Ekipe Orizzonte e la Sis Roma che ha animato la stagione della pallanuoto femminile. Domani, sabato 24 maggio alle 18,30, le campionesse d'Italia in carica sfideranno le capitoline detentrici della coppa nazionale, nella gara 1 della finale scudetto. La partita si giocherà alla piscina di Nesima.

In acqua le due formazioni più complete, quelle che hanno meritato di più. In palio il tricolore che per le rossazzurre sarebbe il sesto di fila e il ventinquesimo in bacheca.

Non sarà facile per le isolane: Roma è un po' il tabù stagionale. Tre gli scontri diretti in questa stagione e due vittorie delle capitoline. La Sis Roma ha vinto la Coppa Italia lo scorso 22 febbraio 10-7.

Nella regular season, andata giocata a Roma a favore sempre delle padrone di casa (11-7 a dicembre) e successo delle siciliane per 10-7 a fine aprile.