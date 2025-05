L'Ekipe Orizzonte in clima scudetto, nella gara 1 della finale affonda la Sis Roma

Va all'Ekipe Orizzonte il primo round della finale scudetto della pallanuoto femminile. Alla piscina di Nesima, e davanti al loro pubblico, le rossazzurre hanno battuto piuttosto agevolmente la Sis Roma con un perentorio 13-6. Le siciliane si avvicinano così al tricolore numero 25 della sua storia.

Sfida equilibrata nel primo quarto chiuso 3-2 per le etnee poi nel secondo parziale il divario aumenta e all'intervallo lungo il divario è di 3 reti (7-4). Poi le padrone di casa dilagano nella terza frazione creando una frattura impossibile da colmare. Mette la ciliegina pure Tania Di Mario, presidente dell'Ekipe Orizzonte, 46 anni, autrice nel finale del 12-5.

Un successo che mette subito le cose in chiaro e che vede per le siciliane allontanare lo “spauracchio” della Sis Roma che in stagione aveva vinto due volte su tre con le etnee vincendo a Roma durante la regolar season e la finale di coppa Italia.

Sugli scudi in questa gara 1 Dafne Bettini che ha servito molti assist; top scorer Halligan con quattro reti.

Martedì 27 maggio alle 18,30 si gioca il ritorno al Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. La partita sarà trasmessa in diretta su Raisport HD. L'eventuale gara 3 è prevista sabato 31 maggio in Sicilia.