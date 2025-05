Match point scudetto per l’Ekipe Orizzonte, etnee a Roma per chiudere il conto

È già match point scudetto per l’Ekipe Orizzonte. Domani, martedì 27 maggio alle 18,30, le catanesi saranno ospiti della Sis Roma per gara 2 della finale per il titolo italiano della pallanuoto femminile. Dopo il netto successo di sabato scorso a Nesima per 13-6, le siciliane sono a un passo dal venticinquesimo tricolore. Ultimo sforzo quindi per il sette rossazzurro a cui basta una sola vittoria per festeggiare.

Di fronte le capitoline che non possono sbagliare e che quindi proveranno a sfruttare il fattore campo. La partita verrà trasmessa in diretta su RaiSport. L’eventuale gara 3 è in programma a Catania sabato 31 maggio alla stessa ora.

Di Mario, «Abbiamo cancellato Gara 1»

Le rossazzurre però non hanno alcuna intenzione di cullarsi sul risultato conquistato sabato e intendono affrontare la sfida di domani sempre con lo stesso spirito. Lo spiega alla vigilia il presidente dell’Ekipe Orizzonte che, in quel match è sceso in vasca e ha segnato alla fine della terza frazione una rete che ha mandato in visibilio il folto pubblico di Nesima.