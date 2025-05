L'Ekipe Orizzonte stecca in casa della Roma, lo scudetto si decide in gara 3 a Nesima

C'è però tanto rammarico nelle fila rossazzurre perché in avvio di gara le padrone di casa sbagliano due azioni in superiorità numerica e le etnee volano sul 2-0. Tuttavia le padrone di casa reagiscono a trovano le reti di Zaplatina e Gal Rovirosa. Il primo parziale si chiude sul 2-2. La Sis Roma ribalta tutto con Zaplatina ma la rete non viene convalidata perché Ranalli è entrata in acqua regolarmente. La Sis Roma trova il sorpasso con Picozzi e poi Cocchiere fissa il 4-2 a metà incontro.

L'Ekipe Orizzonte stecca in casa delle capitoline che pareggiano il conto con le siciliane che in gara 1 avevano avevano vinto 13-6.

Sconfitta durante la regular season. E sconfitta anche oggi. Per questa stagione, la vasca del centro federale di Ostia rimane un tabù per l'Ekipe Orizzonte. La Sis Roma, infatti, si aggiudica 9-7 gara 2 della finale scudetto rimandando il verdetto finale a sabato prossimo, 31 maggio. Per quella data, alle 18,30, si assegnerà il tricolore a Nesima con le etnee che potranno contare sul fattore campo giocando davanti al pubblico amico.

Leone accorcia in superiorità servita da Bettini e così l'Ekipe Orizzonte torna al gol dopo 14 interminabili minuti. Chiappiani riporta le padrone di casa sul +2 sul 5-3 ma Bettini ed Andrews portano in parità la sfida.

Nell'ultima frazione Roma avanti con Picozzi, poi Leone pareggia, Zaplatina e Gagliardi ristabiliscono l'equilibrio sul 7-7. Chiappini porta ancora una volta avanti le padrone di casa. A 39 secondi dalla fine rigore per la Sis Roma per fallo di Halligan. Picozzi però si fa neutralizzare la conclusione da Condorelli. Cocchiere si procura un altro penalty che Chiappini non sbaglia. È il 9-7 che rimanda tutto a sabato prossimo.

Sis Roma-Ekipe Orizzonte 9-7

Sis Roma: O. Sesena, E. Zaplatina 2, A. Gual Rovirosa 1, A. Aprea, C. Ranalli, I. Chiappini 3, D. Picozzi 2, L. Di Claudio, L. Papi, S. Centanni, A. Cocchiere 1, S. Carosi, G. Bottiglieri, G. Aprea. Allenatore Capanna

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan, T. Di Mario, G. Viacava, M. Giuffrida, D. Bettini 2, C. Andrews 2, C. Tabani, G. Gagliardi 1, E. Hardy, A. Longo, M. Leone 2, G. Condorelli, R. Jutte. Allenatore Miceli

Arbitri: D. bianco e Guarracino

Note. Parziali: 2-2 2-0 1-3 4-2 Uscite per limite di falli Ranalli (S) a 1'29 del quarto tempo, Tabani (O) a 5'00 del quarto tempo, Carosi (S) a 6'29 del quarto tempo, Halligan (O) a 7'30 del quarto tempo. Superiorità numeriche: SIS Roma 4/14 + 2 rigori e Orizzonte 3/14. In porta Sesena (S) e Condorelli (O). Condorelli (O) para un rigore a Picozzi a 7'30 del quarto tempo. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo. Osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ex segretario generale della Fin ed ex presidente della sezione salvamento Vincenzo Vittorioso scomparso martedì mattina. Spettatori 400 circa.