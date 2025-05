Pallanuoto femminile, l'Ekipe Orizzonte e Sis Roma alla resa dei conti: a Nesima si decide lo scudetto

Tutto o niente. È la resa dei conti tra Ekipe Orizzonte e Sis Roma che domani, sabato 31 maggio alle 18,30, si affrontano alla piscina di Nesima per gara 3 della finale che mette in palio il titolo italiano nella pallanuoto femminile.

Tutto in perfetto equilibrio tra le siciliane e le capitoline che hanno vinto una partita a testa rispettendo il fattore campo: vittoria in gara 1 per le rossazzurre per 13-6 a Nesima, successo per le giallorosse per 9-7.

Domani la bella. L'Ekipe Orizzonte punta al sesto titolo consecutivo, il venticinquesimo della sua storia.

Viacava: «Abbiamo resettato il ko di martedì. Dobbiamo crederci»

Alla vigilia della sfida decisiva, Giulia Viacava, sottolinea: «Sicuramente - dice la numero 4 dell’Ekipe Orizzonte - la partita di martedì va resettata subito, perchè non eravamo noi. Siamo state molto timorose e non possiamo permettercelo. Domani dovremo essere cattive sin dall’inizio, senza mollare mai. Dobbiamo credere in quello che facciamo e in quello che lo staff ci dice. Sicuramente il nostro pubblico ci darà una spinta in più».