Pallanuoto donne, è festa scudetto per l'Orizzonte Catania

Venticinquesimo tricolore per le catanesi dell'Ekipe Orizzonte che davanti al pubblico di casa di Nesima superano 7-5 la Sis Roma nella gara tre della finale scudetto dipallanuoto.

Festa rossazzurra, festa tricolore. L'Ekipe Orizzonte batte 7-5 la Sis Roma nella vasca di Nesima e davanti al pubblico amico conquista il venticinquesimo scudetto della sua storia, il sesto consecutivo.

Le catanesi di Martina Miceli e della presidente-giocatrice Tania Di Mario chiudono per 2-1 un'entusiasmante serie. Finale tra due formazioni protagoniste di un duello ad altissimo livello tecnico ed emotivo.

Presente in tribuna il commisario tecnico del Setterosa Carlo Silipo. Le etnee trionfano dimostrando solidità difensiva e lucidità offensiva. Sfuma il sogno del primo scudetto per le capitoline di Marco Capanna, avversaria che ha messo in vasca qualità, cuore e tenacia. Martedì le giallorosse di Marco Capanna avevano ristabilito la parità nella serie grazie al 9-7 in gara 2 al Centro Federale. Nel primo round a Nesima, invece, le rossazzurre di Martina Miceli si erano imposte con un netto 13-6.