Pallanuoto donne, la Brizz conosce le avversarie in Conference Cup: ecco i gironi

La Brizz Nuoto Acireale debutterà in Europa a metà novembre. La squadra siciliana giocherà dal 14 al 16 novembre il primo turno della neonata Conference Cup di pallanuoto femminile.

Oggi a Zagabria, in Croazia, si è svolto il sorteggio con la composizione dei quattro gironi eliminatori. Le acesi sono state inserite nel gruppo C, che si giocherà a Catania, unitamente alle spagnole dell’Echeyede, alle turche del Dalton Koleji e alle portoghesi del Clube Fluvial.

Si tratta di un debutto assoluto in Europa per la Brizz che si appresta a disputare la quarta stagione consecutiva nella massima serie. Nell’ultima la compagine isolana ha centrato la salvezza vincendo i propri play out dopo aver chiuso la regular season all’ottavo posto.

La formula del torneo vede la qualificazione alla seconda fase a gironi delle prime due classificate alle quali si uniranno altre otto formazioni “retrocesse” dalla Euro Cup. Anche in questo caso le prime due di ogni girone si qualificheranno alla fase successiva, in questo caso per i quarti di finale. Poi final four per assegnare il trofeo continentale, il terzo per importanza dopo la Champions League e la Euro Cup.