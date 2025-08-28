I premi Ussi Estate 2025, ecco i vincitori

Alla villa comunale di Aci Sant’Antonio si è svolta la cerimonia di consegna dell’edizione 2025 del Premio Ussi Estate. Riconoscimenti speciali sono stati assegnati al presidente regionale del Coni, Enzo Falzone, al presidente della Lega nazionale dilettanti Federcalcio Sicilia, Sandro Morgana, a Clementina Speranza, giornalista e documentarista, nonché a Marco Biagianti, alla carriera e all’allenatore di calcio Alfio Torrisi.

A condurre la serata sono stati i giornalisti Alessandro Fragalà e Federica Zammataro. I premi sono andati al giornalista Michele Amato che racconta il mondo dell’atletica siciliana e non solo; al fotografo Davide De Maida che segue il Catania Beach Soccer, ma è appassionato di tutto ciò che lega la fotografia al mondo sportivo; alla squadra di calcio a 5 Futsal Aci Sant’Antonio; alla scuola calcio Stella Nascente; al pilota di kart Domenico Cubeda; alla squadra di calcio a 11 dell’Athletic Palermo per la promozione in Serie D della formazione maschile e per i successi in campo femminile e nel calcio a 5.