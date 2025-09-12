Pallamano donne Serie A1, l’Erice fa visita al Casalgrande Padana: le Arpie dopo il successo sul Nuoro cercano il primo acuto in trasferta

Prima trasferta stagionale per l’Handball Erice. Le siciliane, infatti, giocheranno domani, sabato 13 settembre, alle 17 sul campo del Casalgrande Padana. Le Arpie cercano il bis dopo il netto successo ai danni del Nuoro ottenuto sabato scorso mentre le padrone di casa hanno perso a Leno e proveranno l’impresa per riscattarsi. La sfida sarà diretta da Edoardo Poletti e Matteo Crespi con diretta streaming sul canale YouTube di PallamanoTv a partire dalle 16,50
Match dal sapore speciale per Irene Fanton. La centrale dell’Erice e della Nazionale, autrice del gol che ha dato la vittoria della Supercoppa Italiana sul Salerno, è una ex di turno avendo indossato con la maglia delle reggiane nella stagione 2018-2019.
Tante convocate in Nazionale nell’Erice
Intanto l’Handball Erice avrà cinque giocatrici convocate nelle rispettive nazionali durante la pausa di campionato. Losio, Manojlovic e Fanton rappresenteranno l’Italia, indossando la maglia azzurra. Do Nascimento farà ritorno tra le fila della selezione brasiliana, mentre Dalle Crode è stata selezionata dalla nazionale Argentina. Queste convocazioni testimoniano l’eccellenza sportiva delle nostre Arpie, che continuano a distinguersi non solo sul palcoscenico nazionale, ma anche a livello internazionale.
Iacovello: “Non sarà una partita semplice”
Martina Iacovello, portiere e capitano Handball Erice parla del match ed ammonisce: “Sicuramente col Casalgrande Padana non sarà una partita semplice. Affronteremo una squadra ben strutturata, con giovani locali che sono cresciute molto negli ultimi anni. Andremo lì per imporre il nostro gioco e tentare di conquistare la vittoria. Questa per me è la prima esperienza da capitano. Farlo con l'Handball Erice è una responsabilità importante. Sono felice di questo ruolo e della fiducia che la società ha riposto in me. Puntiamo ad aggiungere un trofeo in più alla nostra bacheca”.
Convocate
Queste le atlete convocate per la sfida dell’Handball Erice al Casalgrande Padana: Nicole Bernabei, Melina Cozzi, Lucia Dalle Crode, Maira De Marinis, Francesca Di Prisco, Alexandra Do Nascimento, Irene Fanton, Macarena Gandulfo, Martina Iacovello, Giulia Losio, Ramona Manojlovic, Valentina Martinez Bizzotto, Silje Nilsen, Gabriela Pessoa, Chiara Priolo, Alexandra Severin, Marianela Tarbuch, Maryia Trayan, Alessia Zizzo.
Serie A1 donne, la seconda giornata
Sabato 13 settembre: Nuoro-Bressanone Sudtirol alle 15; Ariosto Ferrara-Cassano Magnago alle 17; Casalgrande Padana-Ac Life Style Erice alle 17; Jomi Salerno-Mezzocorona alle 18; Ali Best Espresso Mestrino-Leno 18,30; Teramo-Cellini Padova alle 19
Classifica
Ac Life Style Erice, Jomi Salerno, Bressanone Sudtirol, Cassano Magnago, Leno, Ali Best Espresso Mestrino 2 punti; Mezzocorona, Casalgrande Padana, Teramo, Ariosto Ferrara, Cellini Padova, Nuoro 0.
