Pallamano donne Serie A1, l’Erice fa visita al Casalgrande Padana: le Arpie dopo il successo sul Nuoro cercano il primo acuto in trasferta

Prima trasferta stagionale per l’Handball Erice. Le siciliane, infatti, giocheranno domani, sabato 13 settembre, alle 17 sul campo del Casalgrande Padana. Le Arpie cercano il bis dopo il netto successo ai danni del Nuoro ottenuto sabato scorso mentre le padrone di casa hanno perso a Leno e proveranno l’impresa per riscattarsi. La sfida sarà diretta da Edoardo Poletti e Matteo Crespi con diretta streaming sul canale YouTube di PallamanoTv a partire dalle 16,50

Match dal sapore speciale per Irene Fanton. La centrale dell’Erice e della Nazionale, autrice del gol che ha dato la vittoria della Supercoppa Italiana sul Salerno, è una ex di turno avendo indossato con la maglia delle reggiane nella stagione 2018-2019.

Tante convocate in Nazionale nell’Erice

Intanto l’Handball Erice avrà cinque giocatrici convocate nelle rispettive nazionali durante la pausa di campionato. Losio, Manojlovic e Fanton rappresenteranno l’Italia, indossando la maglia azzurra. Do Nascimento farà ritorno tra le fila della selezione brasiliana, mentre Dalle Crode è stata selezionata dalla nazionale Argentina. Queste convocazioni testimoniano l’eccellenza sportiva delle nostre Arpie, che continuano a distinguersi non solo sul palcoscenico nazionale, ma anche a livello internazionale.

Iacovello: “Non sarà una partita semplice”