Paternò, ruba 400 euro ad un anziano: le telecamere lo incastrano

Un 39enne, Salvatore Messina, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania, per rapina aggravata.

Come dimostrano le immagini delle telecamere nella zona, l'uomo, lo scorso 4 novembre, ha seguito fino a casa un 80enne che aveva appena prelevato dall'ufficio postale 400 euro, lo ha minacciato e gli ha strappato la tasca dei pantaloni sottraendogli la somma; poi era fuggito.

Dai successivi accertamenti, è emerso che Messina, che al momento dell’arresto si trovava già agli arresti domiciliari per altra causa, ha, a suo carico, altri precedenti specifici.

La Procura della Repubblica ha quindi chiesto l'emissione di un provvedimento cautelare, accolto dal gip. Messina è stato condotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.

© Riproduzione riservata