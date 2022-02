Minorenne taglia i copertoni restando in equilibrio sul monopattino: il video

I carabinieri hanno individuato e denunciato tre minorenni per il danneggiamento di sei auto a San Michele di Ganzaria, nel Catanese. I tre, muovendosi simultaneamente, avrebbero scelto a caso le autovetture da danneggiare, per poi allontanarsi come se nulla fosse per evitare di destare sospetti tra i passanti.

A fare scattare le indagini sono state le denunce dei proprietari. In base alle testimonianze raccolte nel paese ed alle immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni negozi, è stato accertato che i tre minori, armati di uno strumento da taglio, tagliavano le gomme delle autovetture posteggiate.

Fondamentale l’identificazione di uno di loro mentre transitava in una via del centro a bordo del suo hoverboard, con gli stessi abiti indossati quando era stato filmato mentre riusciva contemporaneamente a squarciare le gomme delle auto e a muoversi a bordo del monopattino elettrico, mostrando «non comuni doti da equilbrista», chiosano gli investigatori.

