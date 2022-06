Catania, l'indagine sul traffico di droga con l'Albania: sequestrati anche kalashnikov - IL VIDEO

Ci sono anche le armi nell'attività dell'organizzazione che la guardia di finanza di Catania ha sgominato con l'operazione Rosa dei Venti, che oggi ha portato all'esecuzione di cinque ordini di custodia in seguito a condanne definitive. Le indagini condotte dalle unità specializzate antidroga del Gico del Nucleo di polizia economica e finanziaria della guardia di finanza di Catania, in sinergia con i reparti aeronavali del corpo (gruppo aeronavale di Messina e stazione navale di Messina), hanno permesso, nel tempo, di pervenire al sequestro di circa 3,5 tonnellate di marijuana, denaro contante e armi da guerra del tipo kalashnikov nonché di trarre in arresto, in flagranza di reato, 24 corrieri responsabili di altrettante transazioni di sostanza stupefacente.

Le successive attività - eseguite nell’ambito della cooperazione internazionale con il collaterale organismo di polizia albanese e con la collaborazione dell’Interpol - hanno inoltre consentito di attribuire, in capo al sodalizio criminale, la movimentazione di ulteriori 4 tonnellate di sostanza stupefacente.

© Riproduzione riservata