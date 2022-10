Catania, il canadair caduto. L’Anpac: «I nostri investigatori a disposizione dei magistrati»

L’Anpac, l’Associazione nazionale professionale aviazione civile, esprime in una nota «profondo cordoglio» per i piloti vittime dell’incidente del canadair impegnato in attività antincendio boschivo sulle pendici dell’Etna.

I piloti dell’Anpac, si legge nella nota, «sono vicini ai familiari dei colleghi scomparsi e a tutti i piloti di canadair che quotidianamente operano al servizio della nazione nella delicata e complessa attività di spegnimento degli incendi boschivi. Massimo rispetto per questi professionisti che mettono a rischio la loro vita in questo delicato compito».

Nella nota, inoltre, l’Anpac, «da decenni impegnata nel raggiungimento di sempre più elevati di sicurezza nelle operazioni di volo, auspica che si giunga rapidamente alle cause di questo incidente al solo scopo di prevenzione e per scongiurare ulteriori tragici eventi e mette a disposizione degli inquirenti e delle autorità aeronautiche i propri investigatori certificati».

Nel video il servizio di Daniele Lo Porto sulle indagini andato in onda nel notiziario di Tgs

