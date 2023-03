I carabinieri: così abbiamo catturato il killer del commerciante di Aci Sant'Antonio

"Così abbiamo catturato il killer del commerciante di Aci Sant'Antonio", il tenente colonnello Claudio Papagno, comandante del Reparto Operativo dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania, illustra alle indagini che hanno portato all’emissione del fermo d’indiziato di delitto da parte della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania a carico di Antonino Cosentino per l'omicidio del commerciante Francesco Ilardi. Il commerciante di pollami lunedì scorso sarebbe stato ucciso perché voleva mettersi in proprio. Antonio Cosentino, anch’egli commerciante di pollame, figlio dell’ex collega di lavoro della vittima, avrebbe agito in preda ad una forte acredine perché Ilardi si era separato dal padre suo socio in affari.

© Riproduzione riservata