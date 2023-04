Catania, oltre 30 volontari per montare i due tendoni dove accogliere i migranti

Le due tensostrutture che dovranno accogliere i circa 700 migranti che arriveranno stanotte al porto di Catania sono pronte grazie al lavoro di oltre 30 volontari della protezione civile. La macchina organizzativa è andata avanti spedita nelle ultime ore per completare i tendoni che occupano il parcheggio di via Forcile, nella frazione di San Giuseppe La Rena, dove saranno sistemati i migranti.

A coordinare le operazioni è la protezione civile regionale, che renderà così più agevole per il Comune l'accoglienza e la sistemazione temporanea nell’ex hub vaccinale. «Sono in contatto con il ministero dell'Interno e ho sentito il ministro Piantedosi - dice il governatore Renato Schifani -. La Regione sta facendo la propria parte al massimo e continuerà a farlo. Credo che siamo alla vigilia della dichiarazione dello stato di emergenza".

Anche il direttore generale della protezione civile regionale Salvo Cocina tiene a sottolineare l'impegno messo in campo dal governo regionale: «Il sistema di protezione civile siciliano, con i suoi tecnici e il suo volontariato - spiega Cocina - è stato mobilitato già nel pomeriggio di Pasquetta per dare assistenza alle operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Catania, e fornire una idonea sistemazione temporanea ai migranti».

Trenta volontari per montare le due tendostrutture

Il dipartimento regionale della protezione civile ha messo a disposizione due tendostrutture di 12 per 24 metri sistemate nel parcheggio di via Forcile, grazie ai suoi funzionari, esperti di logistica, e ai volontari arrivati dai comuni di Adrano, Bronte, Catania, Misterbianco, San Giovanni La Punta e Siracusa, per un totale di oltre 30 volontari e cinque funzionari operativi.

Altro sbarco a Catania

Intanto, sono già sbarcati al porto di Catania 108 migranti che erano a bordo della nave Peluso della Guardia costiera. I naufraghi sono stati salvati ieri al largo delle coste siciliane. La nave, subito dopo l'arrivo in porto e lo sbarco, ha ripreso il largo per effettuare le operazioni di traino del peschereccio con i rimanenti settecento migranti il cui arrivo a Catania è previsto per la notte.

