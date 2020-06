Il coronavirus lascia spazio alla tenerezza, il video virale in una casa per anziani

Il coronavirus ha costretto tanti anziani e tanti operatori nelle case di riposo lontano dai propri cari. Nonostante ciò, c'è stato chi ha saputo cogliere il meglio dal lockdown regalando momenti di gioia al di là del Covid.

È il caso di Patrizia Lo Giudice, 41 anni, animatrice di Villa Eden, un Centro Residenziale Assistito di

Linguaglossa, che durante l’emergenza Coronavirus, insieme allo staff e con tutte le cautele del caso, ha reso gli ospiti della struttura protagonisti di brevi video con musica e canti, uno dei quali (quello che vi mostriamo) ha raggiunto il milione e seicentomila visualizzazioni e 85 mila "mi piace".

Video diventati talmente virali una delle protagoniste, una 92enne, è finita nel videoclip di "All for one" della cantante londinese Adelina. Canti, balli ma anche tanti attimi di tenerezza.

«Ho iniziato a lavorare - dice Patrizia - come volontaria in ambulanza per poi ritrovarmi a fare l’assistente per gli

anziani. Un lavoro che faccio con amore insieme a tutto il personale. Durante l’emergenza e l’isolamento io e i miei

colleghi abbiamo lavorato con più amore ed intensità perché oltre ad assistere gli anziani, siamo stati per loro come

familiari: ci siamo inventati di tutto per far trascorrere il tempo con spensieratezza».

