Maltratta la moglie in strada a Catania, il suocero lo accoltella: denunciato

Stanco di vedere la figlia picchiata dal marito, anche in presenza delle nipoti, un pensionato ha accoltellato il genero in strada. E’ accaduto, in via Gaetano Donizetti, a Catania, dove un 71enne è stato denunciato dai carabinieri.

L’uomo dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'anziano, secondo una ricostruzione degli investigatori, dal balcone di casa, ha visto il genero 47enne trattare male la figlia 44enne, davanti alle due figlie minorenni della coppia. Così ha preso un grosso coltello da cucina e, sceso in strada, ha affrontato il genero, sferrandogli numerosi fendenti alla testa e alle braccia.

Alcuni vicini di casa hanno chiamato il 112, consentendo l’intervento dei carabinieri che hanno bloccato e disarmato l’aggressore. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, che ha trasportato il 47enne all’ospedale Garibaldi Centro.

I medici hanno diagnosticato al genero del pensionato un trauma cranico, una ferita al cuoio capelluto, ferite alle mani, giudicate guaribili in 15 giorni. I militari, nel corso degli accertamenti, hanno scoperto che il ferito, da qualche anno, facendo uso abituale di droga e alcol, anche a causa del vizio del gioco, chiedeva continuamente denaro alla moglie, che maltrattava insultando e picchiandola anche davanti alle figlie. Tale comportamento aveva indotto la donna a denunciarlo.

