Catania, approvato il bilancio di previsione 2024/27

«Potremo – continuano – azionare subito le leve necessarie a fronteggiare anzi tutto la grave carenza di personale, assumendo nuove risorse. A cominciare da 80 agenti di polizia municipale, oltre ai cento previsti dal governo nazionale e alla stabilizzazione di quelli in servizio a tempo determinato; 75 funzionari tra contabili, tecnici e amministrativi per supplire, quanto meno parzialmente, alle numerose quiescenze di questi ultimi anni che hanno rallentato l’azione amministrativa; al completamento delle progressioni verticali dei dipendenti interni che da oltre venti anni non hanno potuto fare passi in avanti di carriera».

«Così come – hanno concluso – ci adopereremo per approntare nuovi meccanismi di confronto con il consiglio, affinché questo avvenga già nelle prime fasi di redazione dei documenti contabili».

In merito all’approvazione del Bilancio di previsione, i capigruppo della i maggioranza consiliare Fratelli d’Italia, Mpa, Prima l’Italia-Lega, Forza Italia, Enrico Trantino sindaco – Nuova Dc hanno diffuso una nota congiunta: «L’adozione del consiglio della proposta di bilancio è una grande dimostrazione di coesione e unità politica per dare gli strumenti necessari all’amministrazione per rispondere alle tante emergenze della città, al netto di polemiche pretestuose e prese di posizione poco costruttive. Ci siamo mossi nell’interesse esclusivo dei cittadini tenuto conto delle tante difficoltà finanziarie in cui si trova il Comune, consapevoli dell’importante azione che si sta svolgendo per la crescita sociale e lo sviluppo di Catania. Si potranno finalmente dare concrete risposte per colmare i vuoti in organico del Comune, soprattutto nel settore della sicurezza urbana, degli uffici tecnici e della ragioneria con un significativo piano di assunzioni che darà anche opportunità di lavoro. La città può finalmente ripartire con la prospettiva di uscire dal dissesto finanziario, che tanti disagi ha causato ai cittadini».