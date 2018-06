Inaugurato il primo volo diretto Catania-Dubai

Flydubai inaugura il primo volo diretto Dubai-Catania. Una delegazione saudita è giunta ieri all'aeroporto di Fontanarossa per dare ufficialmente il via ai voli diretti tra le due città.

Il viaggio sarà effettuato a bordo di un aereo Boeing 737 MAX 8. I voli flydubai sono iniziati il 13 giugno.

Ieri all'inaugurazione erano presenti l’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti Liborio Stellino, il senior vice president degli affari commerciali di Flydubai Jeyhun Efendi e il senior vice president Commercial di Emirates Thierry Aucoc, il vice capo missione degli Emirati Arabi Uniti in Italia Muhannad Alnaqbi e l’Ad di Sac Nico Torrisi.

«Si tratta di un ulteriore tassello della già ricca partnership esistente tra Italia ed Emirati Arabi Uniti», ha detto Liborio Stellino. «Oggi (ieri, ndr) abbiamo annunciato che Catania è una delle destinazioni, nel nostro crescente network, ad essere regolarmente servita dal velivolo più nuovo della nostra flotta».

«La nostra partnership con Flydubai - ha concluso Aucoc - consente ai viaggiatori di Catania e dintorni di raggiungere facilmente le destinazioni del network di Emirates, in particolare Dubai, Tailandia, Australia, Egitto e Cina. Ci aspettiamo che il volo aumenti il numero di visitatori nell’isola, in particolare dai principali mercati in entrata come Melbourne e Sydney».

© Riproduzione riservata