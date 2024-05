Furti d'auto con cavallo di ritorno, obbligo di dimora a Catania per tre indagati

Avrebbero rubato automobili nel centro storico di Catania - più veicoli nella stessa sera - e poi contattato i proprietari prospettando la restituzione del veicolo dietro il versamento di una somma di danaro. È quanto contesta la Procura etnea a tre uomini, rispettivamente di 29,39 e 55 anni, ora raggiunti ognuno da un obbligo di dimora nel Comune di residenza.

I provvedimenti sono stati notificati dalla polizia di Stato, che ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di tre uomini di 29, 39 e 55 anni, in relazione ai delitti di furto aggravato di autovetture e di estorsione. I tre indagati erano stati arrestati in flagranza di reato il 23 aprile 2022 proprio per furto aggravato di autovettura commesso nel contro storico cittadino.