Vento, albero cade su un Tir sulla Messina-Catania: 2 feriti e traffico in tilt

Sono un centinaio gli interventi nel Catanese per alberi e pali che si sono abbattuti in strada a causa del forte vento. Sono stati effettuati e conclusi quasi 50 interventi di soccorso ed altrettanti sono in attesa dell'invio di una squadra vigili del fuoco.

Le squadre sono impegnate soprattutto per rimuovere alberi e rami caduti su strada e su abitazioni, pali di linee elettriche e telefoniche cadute su strada. Un grande numero di chiamate, oltre che dall'area metropolitana di Catania, sono giunte dalla zona di Paternò e Adrano e dalla zona di Giarre e Riposto.

Disagi anche per gli automobilisti sulla Messina-Catania per la caduta di albero che ha centrato la copertura superiore di un camion che stava percorrendo la A18, la Messina-Catania, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre. L'autista e il suo aiutante sono rimasti feriti e soccorsi da vigili del fuoco. Sono stati trasportati nell'ospedale di Acireale dal personale del 118 dove al primo è stato riscontrato un trauma cerebrale e al secondo invece due contusioni. Il tratto di autostrada è stata chiusa al traffico. Sul posto per rilievi e indagini la polizia stradale di Giardini Naxos.

