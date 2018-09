Incendio in un capannone a Biancavilla, danni a una ditta di traslochi e automezzi

Incendio all'interno di un capannone in via del Bottaio 66 a Biancavilla. Ieri in tarda serata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Adrano e quelle dei distaccamenti di Paternò e dei volontari di Maletto con un'autobotte sono intervenuti per lo spegnimento di un vasto rogo divampato all'interno di un capannone .

Dentro la struttura erano sistemate, da una parte una ditta di traslochi e, dall'altra autocompattatori di rifiuti. Le fiamme hanno avvolto anche altri autoveicoli.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza.

Le cause dell'incendio sono in corso accertamento da parte dei funzionari dei vigili del fuoco.

