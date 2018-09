Giarre, criticità sulla A18: "Assicurare i requisiti minimi di sicurezza"

L'Ufficio Ispettivo Territoriale di Catania su ordine della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, lo scorso 12 settembre ha eseguito un accertamento sulle non conformità e criticità ripetutamente segnalate dal Comitato Cittadino “Rivogliamo l’ospedale” di Giarre.

Il portavoce del Comitato, Angelo Larosa spiega: “ln riferimento al nostro esposto-denuncia presentato alla Procura della Repubblica di Catania, riguardante le criticità sul tratto autostradale Giarre-Acireale della A-18, ci è giunta la comunicazione da parte della Direzione generale ministeriale per la vigilanza sulla concessioni autostradali, che avendone rilevato la consistenza ha diffidato il Consorzio Autostrade Siciliane, nelle more dei necessari ripristini, ad adottare idonee misure atte ad assicurare il raggiungimento dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dalle normative vigenti. Rimaniamo in attesa dell'accertamento, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di eventuali responsabili a qualunque titolo e livello, di eventuali omissioni a danno della sicurezza degli automobilisti”.

Mario Pafumi

