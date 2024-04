Violenza a Paternò, lite in strada sfocia nel sangue: feriti due tunisini

In quel caso i militari, dopo avere raccolto alcune testimonianze e informazioni da parte di alcuni suoi connazionali, hanno trovato in un appartamento altri tre extracomunitari ubriachi che sul corpo avevano evidenti segni di una colluttazione avvenuta da poco.

Quando sono arrivati in ospedale è stato richiesto l'intervento dei carabinieri che dovranno ora fare luce su quanto successo: i due sono stati nel frattempo identificati, risultano irregolari sul territorio nazionale e la loro posizione è in fase di valutazione

Ma a sconvolgere la comunità di Paternò è stato un episodio che ha avuto conseguenze ancora più gravi, i primi di febbraio, quando davanti a un distributore di benzina nella periferia della città, è stato ucciso Mouna Mohamed, marocchino di 27 anni. Per l'omicidio è stato arrestato il connazionale Issam Lahmidi. L’uomo, di 36 anni, era in fuga: è stato bloccato a Milano mentre stava per salire su un treno diretto in Francia.