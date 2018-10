Il fiuto di Auro scova marijuana in casa di un 45enne: scatta un arresto nel catanese

Un 45enne di Mascalucia è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, grazie al fiuto del pastore tedesco Auro del nucleo cinofili dell'arma di Nicolosi, militari hanno trovato circa 300 grammi di marijuana.

Sequestrate anche due bilance elettroniche di precisione e materiale per preparare dosi. L'arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata