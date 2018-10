Animali maltrattati a Mascali, requisiti 90 capi di bestiame

Sporchi, denutriti e abbandonati a se stessi. Per questo motivo sono stati sequestrati 90 animali in un fondo agricolo di via Pietralonga, a Mascali, dopo i controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Mascali e dagli ispettori del servizio veterinario dell’Asp di Catania.

Sequestrati 2 bovini, 2 cavalli, 29 maiali e 57 animali della specie avicola, privi di contrassegno di identificazione. Il proprietario, un 41enne, dovrà rispondere di mancata registrazione sanitaria per allevamento delle specie equina, bovina, suina eavicola e introduzione in commercio di animali privi del documento di accompagnamento e maltrattamento di animali.

