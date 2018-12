Stavano compiendo una rapina in una villa di Catania, arrestati quattro cittadini rumeni

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Catania per tentato furto aggravato in concorso. Si tratta dei rumeni Alina Mirea, Cristi Adrian Dima, Marinela Lutà e Mariana Muturaru.

Gli agenti sono intervenuti in via Regina Margherita dopo la segnalazione giunta in questura secondo cui quattro persone avevano scavalcato al recinzione di una villa.

I poliziotti hanno notato, all’interno di un fabbricato in fase di ristrutturazione, delle persone che, utilizzando una lampada, si muovevano all’interno degli ambienti ma, avendo notato la presenza dei poliziotti, stavano tentando di dileguarsi uscendo da una porta secondaria posta sul retro dello stabile.

Gli agenti sono riusciti comunque a bloccare i quattro ladri e ad identificarli. Sono stati trovati in possesso di vari attrezzi che servivano per lo scasso e una borsa di plastica contenete 16 bocchettoni di aerazione in rame, una staffa dello stesso materiale e circa 20 metri di cavo elettrico.

Ai quattro è stato convalidato l'arresto.

