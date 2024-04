Adrano, tragedia sfiorata fra le mura domestiche: minaccia di morte la madre, arrestato

Trentunenne arrestato ad Adrano per maltrattamenti in famiglia: i carabinieri sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della madre, di 59 anni, che era stata minacciata di morte dal figlio. La donna, uscita dalla sua stanza da letto, dove si era barricata, soltanto dopo l’arrivo della pattuglia, ai militari dell’Arma ha raccontato dell’ennesima reazione violenta del figlio dopo il suo rifiuto di dargli dei soldi.

Il trentunenne avrebbe distrutto un vaso in terrazza e poi una sedia in cucina e si sarebbe poi chiuso nella sua stanza, gridando che avrebbe ammazzato chiunque si fosse presentato, anche i carabinieri. Nella stanza del figlio, uscito poi spontaneamente, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato due coltelli da cucina e un bastone di legno con una impugnatura in gomma. L’autorità giudiziaria ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere, in attesa che sia individuata una comunità dove sarà sottoposto agli arresti domiciliari.