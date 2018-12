Aggredisce il titolare di un bar di Catania per futili motivi e si avventa sui carabinieri: arrestato

Un uomo di 32 anni di Paternò è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania per lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, la scorsa notte, si trovava in Via Dusmet presso il Bar Etoile e, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha aggredito per futili motivi il titolare dell’esercizio commerciale. Dopo una segnalazione al 112 sono intervenuti i carabinieri ma l'uomo anzichè calmarsi si è avventato contro i militari.

L’uomo è stato bloccato e arrestato per poi essere tradotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza come disposto dall’autorità giudiziaria etnea.

