Catania in prima linea contro il fumo, inaugurato il Centro di eccellenza "Coehar"

Inaugurato questa mattina a Catania, nella sede della Torre Biologica Ferdinando Latteri, il nuovo Centro di Eccellenza per la riduzione del danno da sigaretta, diretto dal professore Riccardo Polosa.

Lo scienziato catanese guiderà un team di quaranta docenti che collaboreranno con diversi gruppi di ricerca provenienti da decine di università estere.

A promuovere progetti di ricerca innovativi sarà appunto il CoEHAR, un consorzio scientifico internazionale con sede principale a Catania.

“Vogliamo contribuire alla rivoluzione globale che sta gettando le basi per un mondo senza fumo attraverso un approccio scientifico innovativo e creativo che intende diffondere strategie e strumenti per ridurre i danni, grazie al supporto di un network internazionale in grado di sviluppare scienza e conoscenza. La nostra missione è quella di accelerare gli sforzi della ricerca per arrivare a ridurre l'impatto dell'abitudine tabagica sulla salute pubblica mondiale”, ha spiegato il direttore Riccardo Polosa.

