Acireale, tentano di razziare una villa a Pennisi: arrestati

Sono stati sorpresi mentre tentavano di razziare una villa in via Salemi nella frazione di Pennisi nel Comune di Acireale. I carabinieri hanno svolto quotidianamente servizi anti-sciacallaggio nelle zone colpite dal sisma delle scorse settimane. Sono stati arrestati i catanesi Salvatore Cardì,di 22 anni, e Michael Furnò, di 22 anni, responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

I due ragazzi sono stati notati dai militari questa mattina alle 10, dopo la segnalazione in arrivo dall'allarme anti intrusione proveniente da una villa al momento disabitata. I carabinieri sono intervenuti, sorprendendo i due giovani. I ventiduenni, dopo avere scavalcato la recinzione esterna, sono riusciti a entrare nell'immobile, dopo aver spaccato una finestra con arnesi atti allo scasso, che sono stati poi sequestrati.

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono ai domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria.

