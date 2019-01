Corruzione, indagato il giudice del Tar Dauno Trebastoni

Indagato uno dei giudici amministrativi più in vista di tutta la Sicilia. Si tratta di Dauno Trebastoni, che è oggetto di un'inchiesta per corruzione in atti giudiziari insieme con alcuni avvocati, tra cui Piero Amara e Giuseppe Calafiore, arrestati nel febbraio del 2018, ed Attilio Toscano, figlio del magistrato in pensione Giuseppe Toscano, ex procuratore aggiunto di Siracusa.

Ieri mattina, i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sequestrato carte, documenti, computer e hard disk dalla stanza del giudice Trebastoni. Pare che Trebastoni si sarebbe occupato della vicenda del centro commerciale Fiera del Sud di Siracusa, oggetto di un durissimo braccio di ferro legale tra la società proprietaria della struttura, che aveva tra i suoi difensori Giuseppe Calafiore, ed il Comune di Siracusa.

