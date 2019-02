Uomo sottoposto ai domiciliari sorpreso per strada, fermato dalla polizia a Catania

Si sarebbe dovuto trovare a casa ed invece è stato sorpreso dagli agenti di polizia per strada. Per il reato di evasione dai domiciliari è finito in manette Agatino Bruno, 47 anni.

Gli agenti lo hanno sorpreso in Viale Nitta (zona Librino) e Bruno, alla vista dei poliziotti, è fuggito.

L’uomo è stato inseguito, bloccato ed identificato. Bruno è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, accompagnato presso l’abitazione e posto nuovamente ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

