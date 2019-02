Sorpreso in auto con un panetto di cocaina: arrestato a Catania

È stato fermato nel rione di San Giovanni Galermo a bordo di una Fiat Panda con un panetto di 1,1 grammi di cocaina. La polizia ha arrestato Daniele Paolo Petringa, di 35 anni, ritenuto responsabile di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente.

Il personale della sezione antidroga, in collaborazione con gli uomini dell’Upgsp, hanno fermato e controllato, in via Fratelli Gualandi, l'auto condotta da Petringa. Sul sedile anteriore lato passeggero è stata trovata e sequestrata una busta di colore marrone al cui interno c'era un panetto di cocaina di circa 1,100 grammi.

Petringa è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

